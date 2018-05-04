Aşk ihanet cinayet

Genç kadının sevgilileri birbirine girdi. Aşk üçgeni cinayetle bitti. Filmleri aratmayacak olay Bartın'da meydana geldi. Özel bir firmada şoför olarak çalışan Murat Gülbal, bir süre önce işe gitmek için evinden çıktı. Kendisinden haber alınamadı. Cesedi 7 günün ardından 4 katlı bir binanın bodrumunda gömülü olarak bulundu. Polis, Gülbal'ın son görüştüğü 2 çocuklu Şadiye Ö'nün ismine ulaştı. Kadın olayı, bütün çıplaklığıyla anlatı. Şadiye Ö'nün ifadesine Murat Gülbal ile sabah saatlerinde kahvaltı yaptıklarını söyledi. Bu sırada arkadaşının kocası Bahattin Ö.'nün kendisini telefonla arayarak "Evde biri mi var?" diye sorduğunu anlatan Şadiye Ö., "Ben de 'Evet evde erkek arkadaşım var' diye cevap verdim. Bahattin Ö. de 'Oraya geliyorum' deyip telefon görüşmesini sonlandırdı. Öğlen sıralarında Bahattin eve geldi.
HAVLU İLE BOĞDU
Kapıyı açtığımda içeri girer girmez Murat'ın üzerine atladı. Kavga etmeye başladılar. Bahattin daha güçlü çıkarak Murat'ı havlu ile boğdu. Ardından da 'Eğer kimseye anlatırsan çocuklarına zarar veririm' dedi" diye konuştu. Bahattin Ö. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı...
Şadiye Ö., sevgilsinin önce kalp krizi geçirdiğini söyledi. Sorguda cinayeti itiraf etti.
Murat Gülbal
Bahattin Ö.
HAVLU İLE BOĞDU
Kapıyı açtığımda içeri girer girmez Murat'ın üzerine atladı. Kavga etmeye başladılar. Bahattin daha güçlü çıkarak Murat'ı havlu ile boğdu. Ardından da 'Eğer kimseye anlatırsan çocuklarına zarar veririm' dedi" diye konuştu. Bahattin Ö. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı...
Şadiye Ö., sevgilsinin önce kalp krizi geçirdiğini söyledi. Sorguda cinayeti itiraf etti.
Murat Gülbal
Bahattin Ö.
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