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Aşk ihanet

’da bir evin unda cesedi bulunan ’ın e kurban gittiği ortaya çıktı. Genç adamın, ilişki yaşadığı kadının, diğer aşığı tarafından öldürüldüğü anlaşıldı

Aşk ihanet cinayet
Genç kadının sevgilileri birbirine girdi. Aşk üçgeni le bitti. Filmleri aratmayacak olay 'da meydana geldi. Özel bir firmada şoför olarak çalışan Murat Gülbal, bir süre önce işe gitmek için evinden çıktı. Kendisinden haber alınamadı. Cesedi 7 günün ardından 4 katlı bir binanın unda gömülü olarak bulundu. Polis, Gülbal'ın son görüştüğü 2 çocuklu Şadiye Ö'nün ismine ulaştı. Kadın olayı, bütün çıplaklığıyla anlatı. Şadiye Ö'nün ifadesine Murat Gülbal ile sabah saatlerinde kahvaltı yaptıklarını söyledi. Bu sırada arkadaşının kocası Bahattin Ö.'nün kendisini telefonla arayarak "Evde biri mi var?" diye sorduğunu anlatan Şadiye Ö., "Ben de 'Evet evde erkek arkadaşım var' diye cevap verdim. Bahattin Ö. de 'Oraya geliyorum' deyip telefon görüşmesini sonlandırdı. Öğlen sıralarında Bahattin eve geldi.

HAVLU İLE BOĞDU
Kapıyı açtığımda içeri girer girmez Murat'ın üzerine atladı. Kavga etmeye başladılar. Bahattin daha güçlü çıkarak Murat'ı havlu ile boğdu. Ardından da 'Eğer kimseye anlatırsan çocuklarına zarar veririm' dedi" diye konuştu. Bahattin Ö. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı...



Şadiye Ö., sevgilsinin önce kalp krizi geçirdiğini söyledi. Sorguda cinayeti itiraf etti.







Bahattin Ö.
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