355 yıllık Osmanlı kent dokusuna ait bir yapı olan Mısır Çarşısı, 5 yıl süren restorasyon çalışmaları sonunda yeni yüzüne kavuştu. Çarşının içinde motifler ile süslenmiş uzun koridorlar drone ile çekilen görüntülerde kendine hayran bırakırken, çarşının açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.
3 asırlık dev Mısır Çarşısı'nın restorasyonu tamamlandı! Açılışını Erdoğan yapacak
355 yıllık Osmanlı kent dokusuna ait bir yapı olan Mısır Çarşısı, 5 yıl süren restorasyon çalışmaları sonunda yeni yüzüne kavuştu. Çarşının içinde motifler ile süslenmiş uzun koridorlar drone ile çekilen görüntülerde kendine hayran bırakırken, çarşının açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.
355 yıllık Osmanlı kent dokusuna ait bir yapı olan Mısır Çarşısı, 5 yıl süren restorasyon çalışmaları sonunda yeni yüzüne kavuştu. Çarşının içinde motifler ile süslenmiş uzun koridorlar drone ile çekilen görüntülerde kendine hayran bırakırken, çarşının açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Hatice Turhan Sultan , Mısır Çarşısı , İstanbul Boğazı , İstanbul
- CHP'nin adayını Kılıçdaroğlu da bilmiyordu!
- Trabzon'da FETÖ operasyonu
- İnce: İftira nasıl atılır en iyi ben bilirim
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.