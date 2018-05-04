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  1. Milyonlarca ev sahibi devletle barışacak!

3 asırlık dev 'nın restorasyonu tamamlandı! Açılışını Erdoğan yapacak

355 yıllık Osmanlı kent dokusuna ait bir yapı olan , 5 yıl süren restorasyon çalışmaları sonunda yeni yüzüne kavuştu. Çarşının içinde motifler ile süslenmiş uzun koridorlar drone ile çekilen görüntülerde kendine hayran bırakırken, çarşının açılışı bugün Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak.


355 yıllık Osmanlı kent dokusuna ait bir yapı olan , 5 yıl süren restorasyon çalışmaları sonunda yeni yüzüne kavuştu. Çarşının içinde motifler ile süslenmiş uzun koridorlar drone ile çekilen görüntülerde kendine hayran bırakırken, çarşının açılışı bugün Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak.
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  • 04 Mayıs 2018, Cuma 12:27
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