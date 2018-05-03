Yürek yangını!

Muğla Bodrum'da dün çatısında çalışma yapılan hediyelik eşya mağazası, kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yandı. Mağaza sahibi Tuncer Özen (38), içecek almak için gittiği marketten döndüğünde işyerinin yandığını gördü. Sinir krizi geçiren Özen, "15 yıllık birikimimiz yanarak kül oldu. Çıldırmak üzereyim, bittim ben" diyerek gözyaşı döktü.