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Tunahan için buluştular!

Doktorların ‘yaşamaz’ dediği , SMA hastalığına karşı 4. yılında da pes etmedi. Şarkıcı , Tunahan için eşine az rastlanır bir kampanyası başlattı...

Tunahan için buluştular!
Sosyal medya fenomeni olarak çıktığı yolda kariyerini oyunculuk ve şarkıcılıkla taçlandıran , SMA hastası Tunahan için yı ayağa kaldırdı. Gün içinde konu ile ilgili bir video paylaşan ve herkesi kampanyaya destek olmaya çağıran Öztürk, 7 saat gibi kısa bir sürede geniş kitleleri harekete geçirmeyi başardı. 7 saat içerisinde yaklaşık 120 bin sms atılan kampanya için gece boyunca sosyal medya hesabından duyurular yapan ve kampanyaya büyük destek sağlayan genç fenomen, minik Tunahan için hayata yeniden tutunabileceği büyük bir umut ışığı yakmayı başardı. İlaçları Amerika'dan temin edilen 'un eksik olan tedavi ve ilaç masrafları için ailesiyle de irtibata geçen ve kampanya katılımı ile ilgili gece boyunca bilgiler alan Eylül Öztürk'ün iyilik mesaisine; , , , Derya Uluğ, , Enes Arıkan, , Hatice, İrfan Özata ve Ayben gibi isimlerde repost ve retwetlerinin yanı sıra maddi destekleri ile de katkıda bulunarak ortak oldu.



Eylül Öztürk'ün kampanyasına destek çığ gibi büyüdü.
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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