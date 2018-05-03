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Seçmen listeleri askıya çıktı! Nerede oy kullanacağım? yeri sorgulama...

Seçmenlerin oy kullanacağı sandıkların listesi askıya çıkıyor. Seçmenler nerede oy kullanacak? Nerede oy vereceğim? Hangi sandıkta oy kullanacağım? gibi soruların cevapları yanıt buldu. ile e-Devlet üzerinden sorgulama yapılabilecek ve seçmen kütükleri 12 Mayıs'a kadar askıda kalacak. İşte de oy kullanacak vatandaşların aklına takılan sorularla ilgili tüm detaylar...

Seçmen listeleri askıya çıktı! Nerede oy kullanacağım?

Seçmen sorgulama işlemi nasıl yapılır? Milyonlarca vatandaşın son günlerde en sık sorduğu soru olan "Nerede oy kullanacağım?" sorusu cevap buluyor... e-Devlet ve Yüksek Kurulu () internet sitesi üzerinden seçmen sorgulama işlemi yapılabilecek.

YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜKLERİ DE ASKIYA ÇIKIYOR
Yurt dışı seçmen kütüğü "www.ysk.gov.tr" adresinde ilan edilecek ve itirazlar başlayacak. Yine "www.ysk.gov.tr" adresinden bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanacak. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan muhtarlık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğünün, siyasi partilere SEÇSİS Siyasi Parti Portalı üzerinden erişime açıklamasına başlanacak. Ayrıca talepleri halinde tutanak karşılığında siyasi partilerin genel merkez yetkililerine (siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere) elden teslimi yapılacak.

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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 11:07
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