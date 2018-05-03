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elçisi

Murat Yörük’ün maaşı 10 bin dolara çıktı. Bunu duyan eski eş, yeniden davası açtı

Nafaka elçisi
Tiran Arnavutluk Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ile fotoğrafçı Şeniz Özbey, 5 yıl önce boşandı. Müşterek iki çocuğun velayeti anneye verildi. Karar tarihinde 'ün Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevi gereği 'de merkeze ataması yapılmıştı. Dış görevde çalışmıyordu ve o dönem maaşı yaklaşık 4 bin 700 liraydı. Mahkeme de davalı babanın her bir çocuk için 600'er liradan toplam bin 200 lira iştirak sı, anneye de 500 lira yoksulluk nafakası ödemesine karar verdi. Yörük, bugüne kadar nafakalarını eksiksiz olarak ödedi. Ancak davalı baba, 4 ay önce olarak atandı. Maaşı 10 bin dolara çıktı. Bunu öğrenen eski eş, yeniden dava açtı. Avukatı, "Yörük, üç yıl önce maaşının düşük olması nedeniyle yoksulluk nafakasını 250 TL'ye düşürttü. Müşterek çocuk için iştirak nafakasının en az 2 bin 500 TL'ye yükseltilmesini istiyoruz" dedi.

Ali OKTAY
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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