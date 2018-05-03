Kabir azabı

Çorum'da 16-17 yaşlarında bir kızın, 1982 yılında hayatını kaybeden Fatma Ç'ye ait mezar başında gece 4'üncü kez kendi kendine konuşup ağlaması, hem görevlileri, hem şehir halkını hem de polisi alarma geçirdi. İddiaya göre, 28 Nisan'da Ulu Mezarlık yakınındaki esnaf, mezar başında genç bir kızın ağladığını görünce durumu görevlilere bildirdi. Yapılan araştırmada, söz konusu mezarın yakınında kimseye rastlanmadı. Ertesi gün akşam saatlerinde siyah giyimli kızın yine 'Beni neden bırakıp gittin?' diye ağladığının ihbar edilmesi üzerine polise harekete geçti. Ekiplerin mezarlık ve çevresinde yaptığı aramalardan herhangi bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine mezarlık görevlileri tarafından genç kızın başında ağladığı iddia edilen kabre, "Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak" yazısının bulunduğu kağıt bırakıldı. Önceki akşam da genç kızın yeniden mezarlığa geldiği iddiası üzerine polisin aramalarından yine sonuç çıkmadı.
Genç kızın Fatma Ç'nin mezarının üzerine deniz kabuğu koyduğu belirlendi. Kentteki vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği olayın aydınlatılması ve kızın bulunması için Çorum Belediyesi tarafından söz konusu mezarın yakınındaki bir ağaca güvenlik kamerası konuldu.
Gençler ve çocuklar, gün boyu o mezarı ziyaret etti.
Genç kızın Fatma Ç'nin mezarının üzerine deniz kabuğu koyduğu belirlendi. Kentteki vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği olayın aydınlatılması ve kızın bulunması için Çorum Belediyesi tarafından söz konusu mezarın yakınındaki bir ağaca güvenlik kamerası konuldu.
Gençler ve çocuklar, gün boyu o mezarı ziyaret etti.
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