İtiraf gibi dilekçe

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Albay Şükrü Y., sorgusunda mahrem imamların kontörlü aramalarını, "Çocuğumu dershaneye yazdırmam için aramışlardır" diye geçiştirdi. Ancak şüpheli, cezaevine girdikten sonra gönderdiği dilekçede söz konusu aramalar için, "Beni kendilerinden yapmaya çalıştılar" dedi.
Yüksel TEMEL
Yüksel TEMEL
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