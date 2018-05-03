;
Yol Durumu
  1. Gurbetçiye müjde
  2. 'Suat'sız!

İtiraf gibi dilekçe

İtiraf gibi dilekçe
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Albay Şükrü Y., sorgusunda mahrem imamların kontörlü aramalarını, "Çocuğumu dershaneye yazdırmam için aramışlardır" diye geçiştirdi. Ancak şüpheli, cezaevine girdikten sonra gönderdiği dilekçede söz konusu aramalar için, "Beni kendilerinden yapmaya çalıştılar" dedi.

Yüksel TEMEL
Etiketler:
  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar