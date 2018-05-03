Gurbetçiye müjde

Sağlık Bakanlığı'ndan Avrupa'da yaşayan 5 milyon Türk'e sağlık müjdesi geldi. Almanya'da bir Türk hastayı, 'Size Erdoğan baksın' diyerek hastaneden kovan Alman doktora tokat gibi karşılık verildi. Sağlık Bakanlığı, Almanya'da 3 yeni özel hastane satın alarak gurbetçilerin imdadına yetişti. Müsteşar Prof. Eyüp Gümüş, "Zincir hastane grubunu aldık. Hastanenin işletmesini biz yapacağız. Tüm tedavi masraflarını sigortadan karşılanacak" dedi.
Safure CANTÜRK
Safure CANTÜRK
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