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Gurbetçiye müjde

Gurbetçiye müjde
Sağlık Bakanlığı'ndan Avrupa'da yaşayan 5 milyon Türk'e sağlık müjdesi geldi. 'da bir Türk hastayı, 'Size Erdoğan baksın' diyerek hastaneden kovan Alman doktora tokat gibi karşılık verildi. Sağlık Bakanlığı, Almanya'da 3 yeni özel hastane satın alarak gurbetçilerin imdadına yetişti. Müsteşar Prof. Eyüp Gümüş, "Zincir hastane grubunu aldık. Hastanenin işletmesini biz yapacağız. Tüm tedavi masraflarını sigortadan karşılanacak" dedi.


Safure CANTÜRK
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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