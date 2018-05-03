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4.5 milyonluk oyuncak baskını

4.5 milyonluk oyuncak baskını
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ekipleri, Başiskele ilçesinde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4,5 milyon lira olan, gümrük kaçağı 229 bin 193 oyuncak ele geçirildi. Olayla ilgili olarak S.Ş. ve M.G. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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