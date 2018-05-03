Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ekipleri, Başiskele ilçesinde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4,5 milyon lira olan, gümrük kaçağı 229 bin 193 oyuncak ele geçirildi. Olayla ilgili olarak S.Ş. ve M.G. hakkında yasal işlem başlatıldı.
4.5 milyonluk oyuncak baskını
Etiketler: Kocaeli , Kocaeli Emniyet
- 03 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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