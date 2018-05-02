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Zorunlu tatil

Zorunlu tatil Türkiye
Termal Sağlık ve Derneği'nden (TESTUD) ile yeni anlaşma yaptıklarını ve Rus işçilerin termal turizm için 'ye akacağını duyurdu. Yapılan açıklamada "Bakanlık desteğini alarak Rusya Sağlık Turizm Derneği ile 15 Temmuz-8 Eylül tarihleri arasında 3 heyetle Rusya'da, özellikle dev sanayi tesislerinin bulunduğu Sibirya bölgesindeki 7 şehirde, çalışanların termal tatillerini ülkemizde gerçekleştirmeleri için protokol yapıyoruz. Rusya'da ağır işlerde çalışan işçilerin, yıllık 15 günlük termal tatillerini Türkiye'de geçirmesi bize çok önemli turizm kaynağı olmasının yanı sıra cari açığın kapatılmasında da en büyük kaynaklardan biri olacak. Yıllık 60 bin ağırladığımız tesislerde bu sayede yıllık 2 milyon Rus turisti çekebileceğiz" denildi.
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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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