Tarihi ziyaret

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyaretinin son gününü iki bin 500 yıllık tarihi ve içerisinde çok sayıda Türk-İslam eserlerini barındıran tarihi Buhara şehrine ayırdı. Sabah saatlerinde Taşkent Valisi tarafından havaalanından uğurlanan Erdoğan, Türkİslam dünyasının en önemli bilginlerinin yetiştiği Buhara'da kültürel bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 140'tan fazla tarihi yapının bulunduğu ve önceki gün Özbekistan Parlamentosu'nda "Evimize döndük
gibi hissediyorum, ata topraklarımdan Buhara'ya gitmek bana huzur veriyor" dediği kentte, başta Nakşibendi ve İmam Buhari Türbeleri, Eyüp Çesmesi, Kalon ve Hakim Tirmizi Külliyeleri, Uluğ Bey ve Abdülaziz Medreseleri olmak üzere çeşitli Türk-İslam eserlerini gezdi.
'GÖNLÜME İYİ GELİYOR'
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da sık sık Buhara ve Semerkant şehirlerinin kendisindeki önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "Buhara, Semerkant gönlüme iyi geliyor. Açtıkları yol ve yaydıkları ışık hala insanlığı aydınlatan alimlerimiz burada" diye konuştu. Buhara Meclisi'nin fedakarlığını da anımsatan Erdoğan, "Buhara Emirliği'nin hazinesinden Türkiye'ye yardım gönderilmesini tereddütsüz onaylayan Buhara Meclisi üyelerini de hiçbir zaman unutmayacağız. İstiklal zaferimizi 'Anadolu'daki kardeşlerimizin zaferi kutlu olsun' sloganlarıyla bir hafta kutlayıp, aynı meydandaki Cuma Mescidi'nde şehitler için hatimler indirdiler. Biz onları anmayacağız da kimleri anacağız" ifadelerini kullandı.
BUHARA YENİ ADIMIN TEMELİ OLACAK
Cumhurba şkanı Erdoğan, Buhara temasları sırasında şunları söyledi: "Buhara bizler için de yeni bir adımın inşallah temelini oluşturacak. Buhari Şerif'in bir akademi çatısı altında eğitim öğretime başlanacak hale gelmesi Türkiye'deki genç ilahiyatçıların inanıyorum ki buradaki kardeşleriyle beraber bir eğitim öğretim almasına fırsat getirecektir. Bir diğeri de İmam Maturidi Hazretleri'nin de yine inşallah, bizim tabii itikadi noktadaki en önemli merkezimiz, bununla ilgili de burada bir akademinin oluşturulacak olması. Bu adımların atılmasıyla Türkiye'den gelen gençlerimizin ilgisi daha da artacak ve kaynağında bu ilmi tahsil etmiş olacaklar."
Tülay CANBOLAT
gibi hissediyorum, ata topraklarımdan Buhara'ya gitmek bana huzur veriyor" dediği kentte, başta Nakşibendi ve İmam Buhari Türbeleri, Eyüp Çesmesi, Kalon ve Hakim Tirmizi Külliyeleri, Uluğ Bey ve Abdülaziz Medreseleri olmak üzere çeşitli Türk-İslam eserlerini gezdi.
'GÖNLÜME İYİ GELİYOR'
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da sık sık Buhara ve Semerkant şehirlerinin kendisindeki önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "Buhara, Semerkant gönlüme iyi geliyor. Açtıkları yol ve yaydıkları ışık hala insanlığı aydınlatan alimlerimiz burada" diye konuştu. Buhara Meclisi'nin fedakarlığını da anımsatan Erdoğan, "Buhara Emirliği'nin hazinesinden Türkiye'ye yardım gönderilmesini tereddütsüz onaylayan Buhara Meclisi üyelerini de hiçbir zaman unutmayacağız. İstiklal zaferimizi 'Anadolu'daki kardeşlerimizin zaferi kutlu olsun' sloganlarıyla bir hafta kutlayıp, aynı meydandaki Cuma Mescidi'nde şehitler için hatimler indirdiler. Biz onları anmayacağız da kimleri anacağız" ifadelerini kullandı.
BUHARA YENİ ADIMIN TEMELİ OLACAK
Cumhurba şkanı Erdoğan, Buhara temasları sırasında şunları söyledi: "Buhara bizler için de yeni bir adımın inşallah temelini oluşturacak. Buhari Şerif'in bir akademi çatısı altında eğitim öğretime başlanacak hale gelmesi Türkiye'deki genç ilahiyatçıların inanıyorum ki buradaki kardeşleriyle beraber bir eğitim öğretim almasına fırsat getirecektir. Bir diğeri de İmam Maturidi Hazretleri'nin de yine inşallah, bizim tabii itikadi noktadaki en önemli merkezimiz, bununla ilgili de burada bir akademinin oluşturulacak olması. Bu adımların atılmasıyla Türkiye'den gelen gençlerimizin ilgisi daha da artacak ve kaynağında bu ilmi tahsil etmiş olacaklar."
Tülay CANBOLAT
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