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‘Şakirtlik’ itirafı!

‘Şakirtlik’ itirafı!
Konya'da 'nün ışık evleri ve mahrem yapılanmasında görev aldıktan sonra sözleşmeli olarak orduya sızdığı belirlenen zanlılara yapıldı. İki dalgada düzenlenen operasyonda 124 asker gözaltına alındı. Askerlerden 66'sı itirafçı olup ordudaki muvazzaf askerler ile mahrem abileri tek tek anlattı.

Halit Turan
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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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