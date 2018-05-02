Ölümcül tekmeye müebbet istendi

Yürekleri yakan olay 2 Mart günü Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşandı. İddiaya göre Abdülkerim Başak (19) arkadaşlarıyla birlikte alkol almaya başladı. Sarhoş olan genç, akraba ziyareti sonrası evlerine gitmek için elektrikli bisikletle yoldan geçen Suriye uyruklu Muhammed El Mansur'a (23) tekme attı. Mansur direksiyon hakimiyetini kaybedince bisiklet devrildi. Bisikletin arkasında oturan anne Zeynep Mahruk'un (19) kucağındaki 2 aylık bebek Esme El Mansur kafasını asfalt zemine çarptı.
Abdülkerim Başak olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan minik bebek kurtarılamadı. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Bebeğin ise künt kafa travmasına bağlı öldüğü açıklandı. Dün ise Abdülkerim Başak (19) hakkında "Kasten öldürme ve basit yaralama" suçlarından ömür boyu hapis ve 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kameraya yansıyan olayla ilgili suçunu itiraf eden vicdansız genç önümüzdeki günlerde Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
(ABDÜLKERİM BAŞAK)
Nazan ERDEM
Abdülkerim Başak olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan minik bebek kurtarılamadı. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Bebeğin ise künt kafa travmasına bağlı öldüğü açıklandı. Dün ise Abdülkerim Başak (19) hakkında "Kasten öldürme ve basit yaralama" suçlarından ömür boyu hapis ve 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kameraya yansıyan olayla ilgili suçunu itiraf eden vicdansız genç önümüzdeki günlerde Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
(ABDÜLKERİM BAŞAK)
Nazan ERDEM
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