Köftenin kralıyız!

TÜRK yemekleri, dünyanın iştahını kabarttı. Bazı ülkeler, bu lezzetlerin tariflerini alıp kendi yemekleri olarak tanıttı. İsveç Devleti'nin resmi Twitter hesabından 'İsveç köftesi' ile ilgili yaptığı itiraf gündem yarattı. 'Sweden.se' adlı hesapta İsveçli bir mobilya firmasının meşhur ettiği İsveç köftesi tarifinin 18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'na sürgüne gönderilen Kral 12. Charles tarafından ülkesine götürüldüğü vurgulandı. Twitter'daki paylaşımda, "İsveç köfteleri, aslında Kral 12. Charles'ın Türkiye'den eve getirdiği tarife dayanıyor. Gerçeklere bağlı kalalım" ifadeleri kullanıldı. Uppsala Üniversitesi Edebiyat Bölümü Araştırmacısı Annie Mattson da Rusya'ya karşı savaş kaybeden İsveç Kralı 12. Karl'ın, Osmanlı'ya sığınarak 5 yıla yakın Moldova'da yaşadığını açıkladı.
KÖFTECİLER MUTLU!
Bu itiraf ile en büyük sevinci Bursa İnegöllü köfteciler yaşadı! İnegöl'de 5 kuşaktır köftecilik yapan İbrahim Besler, açıklamanın kendilerini gururlandırdığını vurguladı. "İnegöl köftesi, zaten ülke sınırlarını aşmıştı. Dünyada köftemizin örnek alınması, bizim için onurdur. İsveç'in itirafı bizi gururlandırdı" açıklamasını yaptı.
İsveç Kralı 12. Karl 5 yıl boyunca Osmanlı Devleti'nde yaşadı. Türkiye'de "Demirbaş Şarl" olarak tanınan İsveç Kralı 12. Karl'ın, ülkesine köfte tarifinin yanı sıra kahve ve lahana dolmasını da getirdiği ortaya çıktı.
ETLİ DOLMAYI DA ÇALMIŞLAR!
İSVEÇ kralının sürgünün ardından ülkesine götürdüğü lezzetler, köfteyle sınırlı kalmadı. İskandinav ülkesinin en sevilen yemeklerinden bir diğeri 'karingdolmar' da Türkiye'den çıkmaydı. 12. Charles'ın eve dönerken yanında götürdüğü asma yapraklarıyla pişirmeye devam ettiği etli dolmaydı. Mattson, daha sonra ülkesine dönmeye karar veren kralın yanında köfte, kahve ve lahana dolması getirdiğini anlattı.
KÖFTECİLER MUTLU!
Bu itiraf ile en büyük sevinci Bursa İnegöllü köfteciler yaşadı! İnegöl'de 5 kuşaktır köftecilik yapan İbrahim Besler, açıklamanın kendilerini gururlandırdığını vurguladı. "İnegöl köftesi, zaten ülke sınırlarını aşmıştı. Dünyada köftemizin örnek alınması, bizim için onurdur. İsveç'in itirafı bizi gururlandırdı" açıklamasını yaptı.
İsveç Kralı 12. Karl 5 yıl boyunca Osmanlı Devleti'nde yaşadı. Türkiye'de "Demirbaş Şarl" olarak tanınan İsveç Kralı 12. Karl'ın, ülkesine köfte tarifinin yanı sıra kahve ve lahana dolmasını da getirdiği ortaya çıktı.
ETLİ DOLMAYI DA ÇALMIŞLAR!
İSVEÇ kralının sürgünün ardından ülkesine götürdüğü lezzetler, köfteyle sınırlı kalmadı. İskandinav ülkesinin en sevilen yemeklerinden bir diğeri 'karingdolmar' da Türkiye'den çıkmaydı. 12. Charles'ın eve dönerken yanında götürdüğü asma yapraklarıyla pişirmeye devam ettiği etli dolmaydı. Mattson, daha sonra ülkesine dönmeye karar veren kralın yanında köfte, kahve ve lahana dolması getirdiğini anlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.