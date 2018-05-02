Kafa tazminatı

İstanbul Burgaz Adası'nda 30 Temmuz 2017'de korkunç bir kaza yaşandı. Adaya her yıl tatile giden Ertuğrul Erol, Kalpazankaya Restorant'ın sahil tarafındaki iskelesinden denize atladı. Dibe daldı. Üstünden hızla geçen restorana ait "Kalpazankaya 1" adlı zodyak botun 2500 devirle dönen pervanesi ise denize dalan Erol'un kafatasını parçalandı. Talihsiz adam hastaneye kaldırıldı. Kafatasında parçalanan bölgeye bir dizi ameliyatla yama yapıldı. Kazayla ilgili ise soruşturma başlatıldı. Botu kullanan Cem Çınar ifadesinde "20 metre mesafe kala denizde yüzen mağduru görmedim. Olayın meydana geldiği yere deniz taksi, yolcu motoru ve tekne yanaşır. Yüzmeye uygun bir yer değildir. Ayrıca "iskeleden atlamak yasaktır" diye tabela vardır" dedi. Nöbetçi mahkeme, Cem Çınar'a yurtdışına çıkış yasağı koydu. 15 Eylül 2017 tarihli bilirkişi raporunda ise Cem Çınar'ın kazada herhangi bir kusurunun olmadığı görüşüne yer verildi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Ertuğrul Erol adına 251 bin liralık tazminat davası açan avukatı Can Burak Karatepe de Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasıyla müvekkilinin engellilik durumunun tespit edilmesini istedi. Avukat Karatepe, "Kaptanın amatör denizci belgesi var. Bu belgeyle restorana ticari yolcu taşınamaz. Bu tıpkı ehliyetsiz araba kullanmaya benzer. Tekneyi kullanan kişiye ve restorana dava açtık. Müvekkilimin kafatasının bir kısmı yok. Hayatının sonuna kadar böyle yaşamaya devam edecek. İlerleyen zamanda kafatasına platin takılacak. Akli dengesi sarsılmış durumda. Hiçbir işini yapamıyor. Bekar olduğu için arkadaşı bakıyor. Şu an sadece emekli maaşı var. Ceza soruşturması da devam ediyor" dedi.
(BOTU KULLANAN CEM ÇINAR)
(KAFATASI PARÇALANAN ERTUĞRUL EROL)
(BOTU KULLANAN CEM ÇINAR)
(KAFATASI PARÇALANAN ERTUĞRUL EROL)
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