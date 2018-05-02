Erdoğan'dan Güney Kore'de flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kuzey ve Güney Kore liderlerinin görüşmesi) Dünyadaki oluşan korkuları, endişeleri ortadan kaldıran bir görüşme olmuştur. Temenni ediyoruz ki bu kararlılık bundan sonra da aynen devam eder" dedi.
Detaylar geliyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kuzey ve Güney Kore liderlerinin görüşmesi) Dünyadaki oluşan korkuları, endişeleri ortadan kaldıran bir görüşme olmuştur. Temenni ediyoruz ki bu kararlılık bundan sonra da aynen devam eder" dedi.
Detaylar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.