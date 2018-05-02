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  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de

Erdoğan'dan Güney Kore'de flaş açıklama

Erdoğandan Güney Korede flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kuzey ve Güney Kore liderlerinin görüşmesi) Dünyadaki oluşan korkuları, endişeleri ortadan kaldıran bir görüşme olmuştur. Temenni ediyoruz ki bu kararlılık bundan sonra da aynen devam eder" dedi.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 06:24
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