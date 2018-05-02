Darbeci hakime rekor ceza!

İstanbul'da fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Yargıtay üyesi ve savcı Rasim İsa Bilge, rekor bir ceza aldı. Örgütün Bölge İmamı Rasim İsa Bilgen, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu arada Rasim İsa Bilgen'in örgütün haberleşme aracı ByLock kullandığı belirlendi.
Dilek YAMAN
Dilek YAMAN
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