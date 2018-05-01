Rapor için para kaptırmış

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında önceki gün tutuklanan 'yazılım sorumlusu' Cudi Cumhur Yurdakul, Mehmet Aydın ile yaptıkları en son görüşmeyi de anlattı. Aydın ile en son 5-8 Mart arasında Brezilya'da görüştüklerini belirten Yurdakul, bu görüşmede muhasebeci Kalender Kemal'in yanı sıra Kıbrıslı bir noterin de bulunduğunu söyledi. Mart ayında yaptıkları görüşmeyi şöyle anlattı: "Son görüşmemiz Brezilya'da Sao Paulo'da oldu. Önce Dubai'ye çağırmıştı. Orada görüşecektik. Daha sonra değiştirerek Brezilya'ya gelmemizi istedi. Görüşmede ben, muhasebeci Kalender Kemal, ağabeyi Fatih Aydın ve adını bilmediğim Kıbrıslı bir noter vardı. Ben 'Ne zaman dönmeyi planlıyorsunuz?' diye sordum.
500 BİN DOLAR KAPTIRDI
Mehmet Aydın da bana 'Rapor açıklanmadan gelmeyeceğim, bana o kadar söz verdiler. Suat (Emur) 500 bin dolar istedi. Bu parayı verirsek raporu olumlu çıkartacaklarını söylediler. Ben de raporu görmeden para vermeyeceğimi söyledim. Para olmazsa raporun çıkmayacağını anlattılar. Mecburen güvenip verdim. Daha sonra tekrar 1 milyon dolar daha istediler. S...r çektim kovdum Suat'ı da...' dedi. Başka önemli bir şey konuşmadık zaten. Dışarıda yemek yedik. Sonra Mehmet, Fatih ile bir yere gitti ama söylemedi nereye gittiğini, ki zaten işlerini sorgulamazdım." Kıbrıslı noterin ne için geldiğini bilmediğini söyleyen Yurdakul, devamında şunları anlattı: "8 Mart günü geri döndük. Ben Türkiye'ye dönerken inmeye 2 saat kala havada okudum raporun açıklandığını... Türkiye'ye gelince de Niyazi'ye söyledim. Mehmet 'Rapor açıklanmadan gelmeyeceğim' demişti, bu rapora göre gelmeyecektir muhtemelen dedim. Bir daha da gelmedi zaten."
500 BİN DOLAR KAPTIRDI
Mehmet Aydın da bana 'Rapor açıklanmadan gelmeyeceğim, bana o kadar söz verdiler. Suat (Emur) 500 bin dolar istedi. Bu parayı verirsek raporu olumlu çıkartacaklarını söylediler. Ben de raporu görmeden para vermeyeceğimi söyledim. Para olmazsa raporun çıkmayacağını anlattılar. Mecburen güvenip verdim. Daha sonra tekrar 1 milyon dolar daha istediler. S...r çektim kovdum Suat'ı da...' dedi. Başka önemli bir şey konuşmadık zaten. Dışarıda yemek yedik. Sonra Mehmet, Fatih ile bir yere gitti ama söylemedi nereye gittiğini, ki zaten işlerini sorgulamazdım." Kıbrıslı noterin ne için geldiğini bilmediğini söyleyen Yurdakul, devamında şunları anlattı: "8 Mart günü geri döndük. Ben Türkiye'ye dönerken inmeye 2 saat kala havada okudum raporun açıklandığını... Türkiye'ye gelince de Niyazi'ye söyledim. Mehmet 'Rapor açıklanmadan gelmeyeceğim' demişti, bu rapora göre gelmeyecektir muhtemelen dedim. Bir daha da gelmedi zaten."
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