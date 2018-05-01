SİVAS Kangallı 13 öğrenci, Tayland dövüş sporu 'muay thai'ye merak saldı. 25 yaşındaki antrenör Tahir Sığırcı'nın yönlendirmesiyle antrenmanlara başlayan minik sporcular, 2 aylık çalışmanın ardından il müsabakalarında 13 birincilik almayı başardı. Haftanın 6 günü antrenman yaptıklarını belirten antrenör Sığırcı, "Bu sporda başarılı olmayı çok istiyorlar. İnşallah önümüzdeki ay Mersin'de de yapılacak olan Okullararası Türkiye Şampiyonası'nda da madalyalara ambargo koyacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı. Ödülleri toplayan sporcular ise "Türkiye'yi diğer olimpiyatlarda da en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.
Madalyaları yumrukladı
- 01 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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