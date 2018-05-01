İmza Türkiye

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Özbekistan'daki resmi temasları kapsamında dün Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından Köksaray'da resmi törenle karşılandı. Erdoğan, Özbekistan'a 10 bakan ile giderken, iki ülke arasında inanç turizminden maden aramaya, kolluk kuvveti eğitiminden havaalanı yapımına kadar tam 25 anlaşma imzalandı. İki lider imza töreninin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Özbekistan'a konukseverliği nedeniyle teşekkür eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Artık iki ülke olarak bu uzun yolculuğa bu anlaşmalarla çıkıyoruz. Atacağımız çok adımlar var, yapılacak çok iş var. Çok sayıda anlaşma ile ahdi zemini güçlendirdik. Ekonomik ilişkilerin gelişme seyri memnuniyet vericidir. Önümüzde 5 milyar dolar hedefi var. Zor gibi görünüyorsa da 33 milyon nüfuslu Özbekistan ile 81 milyonluk Türkiye için bu zor değil."
'DOSTUM, KARDEŞİM...'
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduktan sonra Özbekistan'a ilk kez geldiğini ifade etti. "Dostum, kardeşim Erdoğan başkanlığındaki heyet ile samimi ve güven ortamında geçen görüşmemiz açık zengin içerikli ve verimli olmuştur. Tüm sektörlerde siyaset, ticaret, güvenlik, Afganistan dahil tüm konuları görüştük, mutabakata vardık" dedi.
24 HAZİRAN TEMENNİSİ
Özbek lider, Türkiye'nin kilitlendiği 24 Haziran'daki seçimler için Erdoğan'a zafer temennisinde bulundu. Mirziyoyev, "Dünya çapında bir lider olan Erdoğan'a saygılarımı sunuyorum. Seçimler başlıyor. Bu seçimlerin sonucu bizim beklediğimiz gibi olacaktır. Büyük halk kendine uygun bir lider seçecektir ve kimi seçeceğinden şüphemiz yoktur. Seçim sonuçları konusunda temenni bildirdik" şeklinde konuştu.
25 ANLAŞMA İMZALANDI
Son dönemde dışa açılma politikasıyla dikkat çeken Özbekistan ile tam 25 anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalar arasında "Kömür ve doğalgaz tesisi inşası", "Taşkent Havaalanının yeni terminali ve altyapısını geliştirilmesi", "Taşkent'e 'Türk İş Merkezi' inşası", "Ziraat Bankası merkez ofisi inşası", "Devlet arşivleri arasında işbirliği", "Belirlenen sahalarda MTA tarafından maden araması yapılabilmesi", "Emniyet güçlerinin eğitimi alanında", "Göçmen işçilerin ve aile fertlerinin haklarının korunması", "Suçla mücadele", "İki ülke arasında suçluların iadesi" gibi dikkat çeken anlaşmalar da vardı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroatkhon Hoshimova bir araya geldi.
'DOSTUM, KARDEŞİM...'
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduktan sonra Özbekistan'a ilk kez geldiğini ifade etti. "Dostum, kardeşim Erdoğan başkanlığındaki heyet ile samimi ve güven ortamında geçen görüşmemiz açık zengin içerikli ve verimli olmuştur. Tüm sektörlerde siyaset, ticaret, güvenlik, Afganistan dahil tüm konuları görüştük, mutabakata vardık" dedi.
24 HAZİRAN TEMENNİSİ
Özbek lider, Türkiye'nin kilitlendiği 24 Haziran'daki seçimler için Erdoğan'a zafer temennisinde bulundu. Mirziyoyev, "Dünya çapında bir lider olan Erdoğan'a saygılarımı sunuyorum. Seçimler başlıyor. Bu seçimlerin sonucu bizim beklediğimiz gibi olacaktır. Büyük halk kendine uygun bir lider seçecektir ve kimi seçeceğinden şüphemiz yoktur. Seçim sonuçları konusunda temenni bildirdik" şeklinde konuştu.
25 ANLAŞMA İMZALANDI
Son dönemde dışa açılma politikasıyla dikkat çeken Özbekistan ile tam 25 anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalar arasında "Kömür ve doğalgaz tesisi inşası", "Taşkent Havaalanının yeni terminali ve altyapısını geliştirilmesi", "Taşkent'e 'Türk İş Merkezi' inşası", "Ziraat Bankası merkez ofisi inşası", "Devlet arşivleri arasında işbirliği", "Belirlenen sahalarda MTA tarafından maden araması yapılabilmesi", "Emniyet güçlerinin eğitimi alanında", "Göçmen işçilerin ve aile fertlerinin haklarının korunması", "Suçla mücadele", "İki ülke arasında suçluların iadesi" gibi dikkat çeken anlaşmalar da vardı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroatkhon Hoshimova bir araya geldi.
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