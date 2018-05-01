Hoşçakal şehidim

Şırnak'ta Kuyu Tepe üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Onbaşı Sedat Mekan, son yolculuğuna uğurlandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, şehidin annesinin ve nişanlısının yanından bir an olsun ayrılmadı. Şırnak şehidinin naaşı "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları eşliğinde defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.