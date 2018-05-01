Şırnak'ta Kuyu Tepe üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Onbaşı Sedat Mekan, son yolculuğuna uğurlandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, şehidin annesinin ve nişanlısının yanından bir an olsun ayrılmadı. Şırnak şehidinin naaşı "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları eşliğinde defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.
Hoşçakal şehidim
Etiketler: Şırnak
- 01 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.