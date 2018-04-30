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Zaman gazetesi davasında karar açıklandı

/'nin yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve çalışanı olan 18 sanığın yargılandığı davada, 10 sanığa "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından 3 yıl 1 ay 15 gün ile 9 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verildi.

Zaman gazetesi davasında karar açıklandı
/'nin yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve çalışanı olan 18 sanığın yargılandığı davada, 10 sanığa "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından 3 yıl 1 ay 15 gün ile 9 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verildi.

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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi 22:17
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