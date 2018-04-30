Soros suskunluğu

GEORGE

SOROS

Zafer ŞAHİN

Recep Tayyip Erdoğan'ın "" açıklaması, CHP lideri Kemal Kılıçdaoğlu hakkında 2011 yılında bugünün CHP Milletvekili Barış Yarkadaş tarafından ortaya atılan bir iddiayı yeniden gündeme getirdi.O dönemde gazetecilik yapan Yarkadaş, CHP Lideri Kılıçdaoğlu'nun, para spekülatörüYarkadaş, CHP Genel Merkezi'nin bu iddiayı yalanlaması üzerine Kılıçdaroğlu'nun Soros'un desteklediği TESEV Vakfı'nın 183 No'lu kurucu üyesi olduğunuzu gösteren bir belge yayınlamıştı.​Kılıçdaroğlu kendisine "Ülkelerde ayaklanmalar çıkaran para spekülatörü Soros ile bağlantın ne?" diye soran Yarkadaş'a bir cevap veremedi.2015 yılında ise Yarkadaş'ı CHP'den milletvekili yaptı. CHP'yi ve Kılıçdaoğlu'nu zor durumda bırakan Soros iddiası da Yarkadaş'ın vekil olmasıyla gündemden düştü. CHP Lideri Kılıçdaroğlu hakkında ortaya atılan 'Soros'çu iddiasına 7 yıl sonra bir kez daha gündeme gelmesine rağmen yine cevap veremedi.