Sır rapor 19 ay sonra bulundu

FETÖ'nün hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Dalaman ayağında o gece yaşananları konu alan ve dönemin Dalaman Kaymakamı Yılmaz Şimşek tarafından hazırlanan rapor 19 ay sonra bulundu. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz'un takibi ile bulunan raporda 15 Temmuz'dan bir hafta önce pistleri gösteren güvenlik kameralarının yönlerinin değiştirildiği ve kör noktalara sabitlendiği belirtiliyor. O gece havalimanında özel bir jetin motoru çalışır vaziyette beklediği bilgisine de yer veriliyor.
Kenan GÜRBÜZ
Kenan GÜRBÜZ
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