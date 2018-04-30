ve kortlardaki başarısıyla son dönemin en önemli tenisçisi sayılankendi şeker markasısayesinde parayla oynadı. 17 yaşında kazandığızaferiyle 14 yıl önce tenis dünyasının zirvesine göz diken Sharopava, zamanla tenisin en prestijli diğer 3 turnuvası olan'ı da kazandı. Dünyanın en iyi kadın raketi olmayı başardı. Ancak 2 yıl önce doping cezası alan ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle eski formundan uzak kalan tenisçi, 2018'de tekrar çıkış arasa da dünya sıralamasındatırmandı! 31 yaşına gelen Sharapova, kortlarda eskisi kadar fırtınalar estiremese de kadın tenisçiler içinde en başarılı patron seçildi. Rus raketin 2012'deadıyla kurduğu şekerleme markası, değeriniüzerine taşıyarak Sharapova'yı diğer yatırımcı kadın raketler arasında ilk sıraya yerleştirdi. 2016'da üst sınıf çikolatalar üretmek üzere Polonya markası Baron Chocolatier ile ortaklık kuran Sharapova, geçen yıl da kendi tasarladığı ev tekstili ürünleri ile markasını zirveye taşımayı bildi.