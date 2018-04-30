;
Yol Durumu
  1. Şampiyon Kübra
  2. Tuvalet isimleri

Parapova!

Yarışmalarda eskisi gibi fırtınalar estiremeyen , iş hayatında ise rakiplerini geride bıraktı. Rus raketin ‘Sugarpova’ adlı şeker markası, 20 milyon dolardan fazla değere ulaştı. Bu sayede güzel sporcu ‘kortların en başarılı patronu’ olarak hafızalara kazındı

Parapova!
Güzelliği ve kortlardaki başarısıyla son dönemin en önemli tenisçisi sayılan Rus raket Maria Sharapova, kendi şeker markası "Sugarpova" sayesinde parayla oynadı. 17 yaşında kazandığı Wimbledon zaferiyle 14 yıl önce tenis dünyasının zirvesine göz diken Sharopava, zamanla tenisin en prestijli diğer 3 turnuvası olan Fransa Açık, ABD Açık ve Avustralya Açık'ı da kazandı. Dünyanın en iyi kadın raketi olmayı başardı. Ancak 2 yıl önce doping cezası alan ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle eski formundan uzak kalan tenisçi, 2018'de tekrar çıkış arasa da dünya sıralamasında 41. basamağa tırmandı! 31 yaşına gelen Sharapova, kortlarda eskisi kadar fırtınalar estiremese de kadın tenisçiler içinde en başarılı patron seçildi. Rus raketin 2012'de Sugarpova adıyla kurduğu şekerleme markası, değerini 20 milyon doların üzerine taşıyarak Sharapova'yı diğer yatırımcı kadın raketler arasında ilk sıraya yerleştirdi. 2016'da üst sınıf çikolatalar üretmek üzere Polonya markası Baron Chocolatier ile ortaklık kuran Sharapova, geçen yıl da kendi tasarladığı ev tekstili ürünleri ile markasını zirveye taşımayı bildi.

Etiketler: , , ,
  • 30 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar