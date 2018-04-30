Müşteri kral oldu

Ulaşımdan enerjiye, teknolojiden turizme, perakendeden gıdaya kadar her sektörde firmalar müşteriyi odağına aldı. Firmalar sundukları ürün ve hizmetlerin yanı sıra müşteri memnuniyeti için de rekabete başladı. Yeni müşteri kazanmak için çalışan firmalar, mevcut tüketiciyi elde tutmak için de seferber oldu. Müşteri memnuniyetine yönelik yatırımlar arttı. Tüketici hizmetleri birimleri büyütülüyor, çalışanlar eğitimden geçiriliyor, satış sonrası birimler güçlendiriliyor. Baştan sona müşteri memnuniyetini planlayan ve bunu uygulayabilen firmalar yarışta öne çıkıyor. Bu nedenle ürün sunucuları, sadece satış aşamasında değil satış sonrasında karşılaşılabilecek sorunları da müşteriyi memnun ederek çözme gayreti içerisinde bulunuyor. Mağazalarda ürünler güler yüzlü ve ilgili personel tarafından müşteriye sunulurken, sonrasında ortaya çıkabilecek sorunlara karşı da önlem alınıyor. Ürünün geri alınması ya da sorununun giderilmesi aşamasında da hızlı çözüm üretimi üzerinde çalışılıyor. Hizmet sektöründe de ürünün tanıtıldığı gibi sunulması, müşteriye vaad edilenlerin yerine getirilmesi, işlemlerin güleryüzlü yürütülmesi önem kazanıyor.