Antalya'da yaşayan ağır ceza mahkemesi katipliğinden emekli Nebahat Köse (64) ile ticaretle uğraşan Turan Köse (60), 24 yıllık evliliklerini 15 yıl önce sonlandırdı. Başka şehirlerde kendilerine hayat kuran iki çocuk sahibi ikili, boşanmış olmalarına rağmen birbirlerinden hiç kopmadı. Bu süreçte Turan Köse, akciğerinden rahatsızlandı. Tedavi günlerinde eski eşi onu hiç yalnız bırakmadı. Dört yıl önce meme kanseri teşhisi konulan Gökçe'ye de zor günlerinde eski eşi Turan Köse sahip çıktı. "Onun mutluluğu için yapamayacağım şey yok" diyen Turan Köse, kemoterapi tedavisi gören Nebahat Gökçe'ye sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Mutluluktan havalara uçan Gökçe ise teklifi onayladı. İkili hastane odasında yeniden nikah kıydı. Sinsi bir hastalığın pençesinden eşinin sevgisiyle kurtulmaya çalıştığını belirten Nebahat Köse, "Bana 'Hanım Ağa' derler. Hiçbir şeyden korkum olmaz. İnşallah hastalığı yeneceğim. Hastaneden çıkıp, eşimle çok güzel günlerimizin olacağına inanıyorum. Kocam dünyanın en saf, temiz ve merhametli insanı. Bu adam sevilmez mi?" diye konuştu. Turan Köse ise "Biz kağıt üzerinde ayrılmıştık. Ben onu o da beni hep arayıp sordu. Ameliyat olduğumda bana çok iyi baktı. Dünya bir tarafa eşim bir tarafa. Onu kimseye emanet edemem" dedi...
İşte gerçek aşk!
Turan Köse ve Nebahat Gökçe, 15 yıl önce boşandı. Ancak talihsiz kadın kansere yakalandı. Bu süreçte yanı başından ayrılmayan eski eşi ise sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. İkili, hastanede yeniden nikah kıydı!
Etiketler: Turan Köse , Nebahat Gökçe , kanser , Nebahat Köse , Antalya
- 30 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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