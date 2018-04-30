Dehşete merdiven!

adam, balkondan girdiği evde, aşkına karşılık vermeyen kadını öldürdü, kızını yaraladı. Korkunç olay dün İzmir'de yaşandı.. (55), yanında getirdiği merdivenle,(55) ile kızı'nın (37) yaşadığı 2'nci katın balkonuna çıktı, içeriye girdi. Av tüfeğiyle aynı odada uyuyanve kızı'ye (37) birer el ateş edip kaçtı. Silah seslerini duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine giden ekipler, anne-kızı hastaneye kaldırdı.Bir çiftlikte hayvan bakıcılığı yapan, 2 ay önce ayrılıp, bir çocuk annesi kızı'nin yanına yerleştiği belirtildi. Özetçi'nin aşkına karşılık vermediği için daha önce birçok kez tartıştıkları ve kendisini ölümle tehdit ettiği ileri sürülen Mustafa K. hakkında şikayette bulunduğu ifade edildi. Emniyet güçleri, katil zanlısının peşine düştü.