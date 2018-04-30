Dehşete merdiven!

Öfkeli adam, balkondan girdiği evde, aşkına karşılık vermeyen kadını öldürdü, kızını yaraladı. Korkunç olay dün İzmir'de yaşandı. Mustafa K. (55), yanında getirdiği merdivenle, Vicdan Özetçi (55) ile kızı Hülya'nın (37) yaşadığı 2'nci katın balkonuna çıktı, içeriye girdi. Av tüfeğiyle aynı odada uyuyan Vicdan Özetçi ve kızı Hülya Özetçi'ye (37) birer el ateş edip kaçtı. Silah seslerini duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine giden ekipler, anne-kızı hastaneye kaldırdı. Vicdan Özetçi, kurtarılamadı. Kızı ise tedavi altına alındı.
POLİSE ŞİKAYETTE BULUNMUŞ
Bir çiftlikte hayvan bakıcılığı yapan Vicdan Özetçi'nin, 2 ay önce ayrılıp, bir çocuk annesi kızı Hülya Özetçi'nin yanına yerleştiği belirtildi. Özetçi'nin aşkına karşılık vermediği için daha önce birçok kez tartıştıkları ve kendisini ölümle tehdit ettiği ileri sürülen Mustafa K. hakkında şikayette bulunduğu ifade edildi. Emniyet güçleri, katil zanlısının peşine düştü.
POLİSE ŞİKAYETTE BULUNMUŞ
Bir çiftlikte hayvan bakıcılığı yapan Vicdan Özetçi'nin, 2 ay önce ayrılıp, bir çocuk annesi kızı Hülya Özetçi'nin yanına yerleştiği belirtildi. Özetçi'nin aşkına karşılık vermediği için daha önce birçok kez tartıştıkları ve kendisini ölümle tehdit ettiği ileri sürülen Mustafa K. hakkında şikayette bulunduğu ifade edildi. Emniyet güçleri, katil zanlısının peşine düştü.
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