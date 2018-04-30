Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Taşkent'te Türk ve özbek iş insanlarına hitap etti.

Konuşmalarından satır başlıkları:

Türkiye, Özbekistan Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk devlettir.

Stratejik ortaklığımızın pratikte uygulanması için adımlar atıyoruz. Bugün Özbekistan ile 25 anlaşma imzaladık.



Türkiye dünyanın on yedinci, Avrupa'nın ise altıncı büyük ekonomisidir. Türkiye müteahhitlik konusunda dünyada ikinci sırada gelmektedir

Özbekistan ve Türkiye, Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan bir merkez haline gelecektir