Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Taşkent'te Türk ve özbek iş insanlarına hitap etti.
Konuşmalarından satır başlıkları:
Türkiye, Özbekistan Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk devlettir.
Stratejik ortaklığımızın pratikte uygulanması için adımlar atıyoruz. Bugün Özbekistan ile 25 anlaşma imzaladık.
Türkiye dünyanın on yedinci, Avrupa'nın ise altıncı büyük ekonomisidir. Türkiye müteahhitlik konusunda dünyada ikinci sırada gelmektedir
Özbekistan ve Türkiye, Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan bir merkez haline gelecektir
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.