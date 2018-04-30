Bahçeli'den flaş sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı ile ilgili konuştu. Hakkın çizgisinden sapanlar için de "zavallılar" nitelemesinde bulundu. Bahçeli, "Adam gibi adam olan doğal dürtüsüyle değil, aklıyla, kalbiyle, fikriyle, imanıyla, cesaretiyle hareket edendir. Bu hareket bir kez başladı mı durmak, durdurulmak nedir bilmez, böyle bir ihtimal tanımaz. Hamd olsun, muazzam millet hareketi devrededir. Bu da Cumhur İttifakı'dır" dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Günahın çıkmazında yolunu kaybedenler, Hakk'ın izinden, hakikatin çizgisinden sapan zavallılardır. Bunlar için vefa teferruattır. Bunlar için her değere veda tıynettir. Bunlara ne söylense nafile, ne yapılsa temelsizdir. Ve bunların hesabı, karanlık planları mutlaka ters tepecektir" dedi.

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