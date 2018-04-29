;
Yol Durumu
  1. Kalpleri engelli
  2. Numara tutmadı!

‘Yemek’ oldu

Kız yurdunda akşam yemeğinin ardından öğrenciler rahatsızlandı. 53’ü hemen hastaneye kaldırıldı...

‘Yemek’ zehir oldu
Özel bir öğrenci yurdunda akşam yemeği, oldu. 53 öğrenci, hastanenin yolunu tuttu. Bolu'da kız yurdunda kalan öğrencilerinden 39'u, mide bulantısı ve kusma şikayetlerini yurt yönetimine bildirdi. Sağlık ekiplerine haber verildi. Kızlar hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerden 14'ü daha gecenin ilerleyen saatlerinde diğer arkadaşları gibi mide bulantısı ve kusma şikayeti nedeniyle ambulansla hastaneye sevk edildi. Konu ile ilgili Bolu İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'müzce gerekli tespitlerin hızlıca yapılabilmesi için örnekler alınmış, Ankara Halk Sağlığı laboratuvarına gönderilmiştir. Tavuk ya da tatlıdan şüphelenmek ile birlikte, sonuçlar çıkıp bu detay netleştiğinde halkımızla paylaşılacaktır. Hastanelerimize başvuran hastalarımızın şu an için genel durumları iyi, gerekli tedavileri yapılmaktadır" denildi.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar