Özel bir öğrenci yurdunda akşam yemeği, zehir oldu. 53 öğrenci, hastanenin yolunu tuttu. Bolu'da kız yurdunda kalan Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinden 39'u, mide bulantısı ve kusma şikayetlerini yurt yönetimine bildirdi. Sağlık ekiplerine haber verildi. Kızlar hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerden 14'ü daha gecenin ilerleyen saatlerinde diğer arkadaşları gibi mide bulantısı ve kusma şikayeti nedeniyle ambulansla hastaneye sevk edildi. Konu ile ilgili Bolu İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'müzce gerekli tespitlerin hızlıca yapılabilmesi için örnekler alınmış, Ankara Halk Sağlığı laboratuvarına gönderilmiştir. Tavuk ya da tatlıdan şüphelenmek ile birlikte, sonuçlar çıkıp bu detay netleştiğinde halkımızla paylaşılacaktır. Hastanelerimize başvuran hastalarımızın şu an için genel durumları iyi, gerekli tedavileri yapılmaktadır" denildi.
‘Yemek’ zehir oldu
Kız yurdunda akşam yemeğinin ardından öğrenciler rahatsızlandı. 53’ü hemen hastaneye kaldırıldı...
Etiketler: Abant İzzet Baysal Üniversitesi , bolu il sağlık müdürlük , zehir , bozuk yemek , zehirlenme
- 29 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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