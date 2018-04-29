Yardım meleği

Türk Hava Yolları (THY) kabin ekipleri aldıkları ilk yardım eğitimleri sayesinde havada yaptıkları kritik müdahalelerle hayat kurtarmaya devam ediyor. Bunun en son örneği, 16 Nisan'daki Antalya-İstanbul uçuşunda yaşandı. Kabin memuru Gülnihal Pire (30) uçağın kalkışından bir süre sonra annesi emzirdiği sırada nefes borusu tıkanan 7 aylık Yağız bebeği aldığı ilk yardım sayesinde hayata döndürdü. THY Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak ile birlikte uçakta yaptığı kritik müdahaleyi anlatan Pire, kalkıştan sonra bir kadın yolcunun, bebeğinin nefes alamadığını ve uçakta doktor olup olmadığını sorarak kendilerine başvurduğunu söyledi. Pire "Aldığımız eğitimler doğrultusunda nefes borusunun tıkanan bebeğe müdahale ederek istifrah etmesini sağladım. Sonra ağız içini kontrol ettim. Herhangi bir yabancı cisme rastlamadım. Nefes aldığını hissetim. Bebek kısa sürede kedisine geldiği için nefes aldığını gördüğümüzde gayet mutlu şekilde yolculuğu tamamladık" diye konuştu. THY bünyesinde görev yapan 10 binin üzerinde kabin memurunun yolcuların uçaklarda karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarına çözüm üretebilecek ilk yardım eğitimine sahip olduğunun altını çizen Nevin Çolak ise "Uçaklarda yolcularımız bizi servis yapan hoş karşılayan memurlar olarak görürler ancak bizim bir çok yönümüz var. Onların canı ve malı bize emanet. Onları emniyetli ve sağlıklı şekilde uçurmak istiyoruz" diye konuştu.
Cevdet ÖZDEMİR
Cevdet ÖZDEMİR
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