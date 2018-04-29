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Yandın Kemal yandın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’nin terör örgütlerinin sözcüsü haline geldiğini söyledi. ’na seslendi...

Yandın Kemal yandın
15 Temmuz gecesi tankların koruması altındaydı. Şimdi inkar ediyor. İstediğin kadar inkar et. Tüm belgelerde, TV kayıtlarında varsın. Yandın Kemal, yandın. Sen darbecisin.

artık 'nün borazanı haline dönüşmüştür. Ayrıca, 'dan 'ye kadar milletimize kurşun sıkan ne kadar terör örgütü varsa hepsinin de sözcüsü durumundadır.

mitingiyle 24 Haziran seçim kampanyasının startını veren Erdoğan, bugün Özbekistan ve G. Kore'yi kapsayan 5 günlük Asya seyahatine çıkıyor.
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