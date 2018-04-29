15 Temmuz gecesi tankların koruması altındaydı. Şimdi inkar ediyor. İstediğin kadar inkar et. Tüm belgelerde, TV kayıtlarında varsın. Yandın Kemal, yandın. Sen darbecisin.
CHP artık FETÖ'nün borazanı haline dönüşmüştür. Ayrıca, PKK'dan PYD'ye kadar milletimize kurşun sıkan ne kadar terör örgütü varsa hepsinin de sözcüsü durumundadır.
İzmir mitingiyle 24 Haziran seçim kampanyasının startını veren Erdoğan, bugün Özbekistan ve G. Kore'yi kapsayan 5 günlük Asya seyahatine çıkıyor.
CHP artık FETÖ'nün borazanı haline dönüşmüştür. Ayrıca, PKK'dan PYD'ye kadar milletimize kurşun sıkan ne kadar terör örgütü varsa hepsinin de sözcüsü durumundadır.
İzmir mitingiyle 24 Haziran seçim kampanyasının startını veren Erdoğan, bugün Özbekistan ve G. Kore'yi kapsayan 5 günlük Asya seyahatine çıkıyor.
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