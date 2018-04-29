Numara tutmadı!

Polis, aylardır devam eden uyuşturucu operasyonları ile zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Merkez Osmangazi ilçesinde 9 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler gördükleri manzara karşısında hayrete düştü. Zehir tacirlerinin herhangi bir polis baskınına karşı aynı sokakta bulunan birden çok eve aynı kapı numarasını vererek önlem almaya çalıştığını gören ekipler torbacıların oyununa gelmedi. 9 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyonlarda ve şok uygulamalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurdukları tespit edilen toplam 8 kişi yakalandı.
TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ
110 gram metamfetamin, 120 adet ecstasy tablet, 20 gram sentetik kannabinoid, 7 adet satışa hazır çıkı halinde paketlenmiş toplam 15 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. D.A. ve T.C. hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, E.A, T.D, G.Ö, E.K, Ç.K. ve T.K. ise uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Operasyonların devam edeceği öğrenilrdi.
Zehir tacirleri, aynı sokakta bulunan birçok adrese '53' kapı numarasına verdi.
TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ
110 gram metamfetamin, 120 adet ecstasy tablet, 20 gram sentetik kannabinoid, 7 adet satışa hazır çıkı halinde paketlenmiş toplam 15 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. D.A. ve T.C. hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, E.A, T.D, G.Ö, E.K, Ç.K. ve T.K. ise uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Operasyonların devam edeceği öğrenilrdi.
Zehir tacirleri, aynı sokakta bulunan birçok adrese '53' kapı numarasına verdi.
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