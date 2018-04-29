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Bakıcı dehşeti

Bakıcı dehşeti
İstanbul Şişli'de 5 aydır Şaziye Gündüz'e (88) bakıcılık yapan Almakan A. 13 Mart günü ın yeğenlerini aradı. Gündüz'ün gece saat ikide kalkmaya çalıştığı sırada düştüğünü anlattı. Yaşlı kadın yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan araştırmada bakıcının yaşlı kadını dövdüğü anlaşıldı. Dehşet anları evdeki güvenlik kameralarına yansıdı. 35 gün boyunca tutuklu yargılanan Almakan A. önceki gün serbest bırakıldı. Yaşlı kadının ise yoğun bakımda olduğu açıklandı.

Yunus Emre KAVAK
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