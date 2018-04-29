Aile boyu facia!

Korkunç kaza bir ailenin sonu oldu. Vatandaşlar ise yolu kapattı. Abdülkadir Yaman'ın (74) kullandığı otomobil, Hacı Mustafa Keskin'in hafif ticari aracıyla çarpıştı. Kazada, sürücü Yaman, oğlu Ramazan (43), eşi Feride (73) ve torunu Emirhan Yaman (7) yaşamını yitirdi. Diğer aracın sürücüsü Keskin ile yanındaki Mustafa Saltık ise yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaman ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi Ortaköy Mahallesi sakinleri, aynı yerde sık sık kaza olduğunu öne sürerek yolu trafiğe kapattı. Bunun üzerine olay yerine giden Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, vatandaşlarla görüştü. Türk'ün yolda gerekli önlemlerin alınacağını söylemesi üzerine mahalleli eylemine son verdi, yol tekrar ulaşıma açıldı.
ÇEKİCİYLE KAÇIRILDI
■ Ankara'da ise F.A.'nın kullandığı otomobil, dün başka bir araca çarptı. F.A. yola fırladı. İki araç, genç kadına çarptı. Sağlık ekiplerine haber verildi. Ekipler, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan aracın bir çekiciye yüklenerek kaçırıldığı iddia edildi. Görgü tanıklarının ifadelerini alan polis ekipleri, kaçırılan aracın bulunması için çalışma başlattı.
Vatandaşlar sık sık kazaların yaşandığı yolda oturma eylemi yaptı.
ÇEKİCİYLE KAÇIRILDI
■ Ankara'da ise F.A.'nın kullandığı otomobil, dün başka bir araca çarptı. F.A. yola fırladı. İki araç, genç kadına çarptı. Sağlık ekiplerine haber verildi. Ekipler, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan aracın bir çekiciye yüklenerek kaçırıldığı iddia edildi. Görgü tanıklarının ifadelerini alan polis ekipleri, kaçırılan aracın bulunması için çalışma başlattı.
Vatandaşlar sık sık kazaların yaşandığı yolda oturma eylemi yaptı.
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