Vah çocuklar

Gaziantep'ten gelen acı haber, hepimizin içini yaktı. Yusuf Kaya (12) ve arkadaşı Berat Taş (12) önceki gün okul çıkışı meraya gidip hayvanlarını otlatmaya başladı. 2 çocuk, evlerine dönmeyince aileleri telaşlandı. Aileler, meraya gidip çocuklarını aradı. Arazi sulama amacıyla kullanılan gölette çocuklarının ayakkabılarını gören aileler, paniğe kapıldı. Olay yerine giden jandarma ve itfaiye, gölette arama yaptı. Ekipler, Yusuf ve Berat'ın cansız bedenlerine ulaştı. Cenazeler yapılan otopsinin ardından aileleri tarafından teslim alındı. Yusuf'un annesi Nurgül ile Berat'ın annesi Şengül, gölette boğulan çocuklarından geriye kalan ayakkabı ve kıyafetleri bir an olsun ellerinden bırakmadı. Gözü yaşlı anneler, kıyafetlere sarılarak ağladı. Girdikleri gölette boğularak can veren 2 arkadaş, dün gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.





Gözü yaşlı anneler, ölen çocuklarından geriye kalan eşyaları ellerinden bırakmadı.





Tahir Aşkın KISACIK