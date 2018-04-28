Karısını öldüren koca yakalandı

İstanbul Güngören'de Serhat Kamay, önceki gün, evi terk eden karısı Zübeyde Kamay ve yasak aşk yaşadığını iddia ettiği Veysel Yıldız'ın içinde bulunduğu otomobili yaylım ateşine tuttu. Kurşunların hedefi olan genç kadını hayatını kaybetti, Yıldız ise ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Katil zanlısı koca, dün gece Avcılar'da yakalandı.
Barış SÖZAL
Barış SÖZAL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.