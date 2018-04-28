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Karısını öldüren koca yakalandı

Karısını öldüren koca yakalandı
İstanbul Güngören'de Serhat Kamay, önceki gün, evi terk eden karısı Zübeyde Kamay ve yasak aşk yaşadığını iddia ettiği Veysel Yıldız'ın içinde bulunduğu otomobili yaylım ateşine tuttu. Kurşunların hedefi olan genç kadını hayatını kaybetti, Yıldız ise ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Katil zanlısı koca, dün gece Avcılar'da yakalandı.

Barış SÖZAL
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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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