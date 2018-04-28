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, 'in 31. haftasında deplasmanına çıkıyor. Kritik mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

CANLI | Antalyaspor-Trabzonspor

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR:
Maç devam ediyor...

STAT: Antalya
SAAT: 19:00
YAYIN: BeIN Sports 2
HAKEM:

: Ferhat, Celustka, Djourou, Diego, Sakıb, Hakan, Charles, Deniz, Emre, Maicon, Doukara
TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

: Uğurcan, Tomas, Okay, Pereira, Novak, Onazi, Kucka, Sosa, Yusuf, Olcay, Burak
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay




44. RANDEVU
Trabzonspor ile Antalyaspor, yapacakları maçla ligde 44. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 43 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-8 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 77 gol attı, kalesinde 41 gol gördü.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR
Trabzonspor, rakibiyle deplasmanda oynadığı 21 maçta 12 kez galip geldi.

Antalyaspor evinde 6 kez kazanırken, 3 maçta da taraflar eşitliği bozamadı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 31 gol attı, 24 gol yedi.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor, 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı skorlu yenilgilerinden birini aldı.

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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi 18:34
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