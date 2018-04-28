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Avukat abla hırsız kardeşini ele verdi

Avukat abla hırsız kardeşini ele verdi
İstanbul Bayrampaşa'da çok sayıda hırsızlık olayı gerçekleştiren Bulut A. polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Suç ortaklarıyla birlikte hırsızlık yaparken güvenlik kameralarına yakalanan Bulut A.'nın cezaevi firarisi olduğu ve 9 adet aranması olduğu öğrenildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüphelinin hırsızlık anında kameraların kaydettiği görüntülerden üç aylık yeni avukat olan ablası tarafından teşhis edildiği ve tutuklandığı belirtildi.

Yunus Emre KAVAK
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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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