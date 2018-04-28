Avukat abla hırsız kardeşini ele verdi

İstanbulBayrampaşa'daçok sayıda hırsızlıkolayı gerçekleştirenBulut A. polistarafındandüzenlenenoperasyonlagözaltına alındı.Suç ortaklarıylabirlikte hırsızlıkyaparken güvenlikkameralarınayakalanan BulutA.'nın cezaevifirarisi olduğu ve9 adet aranmasıolduğu öğrenildi.Suçlamaları kabuletmeyen şüphelininhırsızlık anındakameraların kaydettiğigörüntülerden üç aylıkyeni avukat olanablası tarafındanteşhis edildiği vetutuklandığı belirtildi.
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