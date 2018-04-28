Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor evinde Trabzonspor'u ağırlıyor.
Saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda başlayacak karşılaşmada hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak.
Antalyaspor'un 11'i;
Ferhat, Celutska, Djourou, Diego, Sakıb, Hakan, Charles, Deniz, Emre, Maicon, Doukara
Trabzonspor'un 11'i;
Uğurcan Çakır, Pereira, Okay, Hubocan, Filip Novak, Onazi, Kucka, Yusuf Yazıcı, Olcay, Sosa, Burak Yılmaz
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