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- maçının 11'leri belli oldu

, 'in 31. haftasında deplasmanına çıkıyor. Kritik mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Antalyaspor-Trabzonspor maçının 11leri belli oldu

Spor Toto 'in 31. haftasında evinde 'u ağırlıyor.

Saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda başlayacak karşılaşmada hakem düdük çalacak.

Antalyaspor'un 11'i;
Ferhat, Celutska, Djourou, Diego, Sakıb, Hakan, Charles, Deniz, Emre, Maicon, Doukara

Trabzonspor'un 11'i;
Uğurcan Çakır, Pereira, Okay, Hubocan, Filip Novak, Onazi, Kucka, Yusuf Yazıcı, Olcay, Sosa,

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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi 18:34
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