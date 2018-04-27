Zarakol’da şiddet var!

Polonya asıllı Patrycja Widlak, Zarakol İletişim Yönetim Kurulu Başkanı Necla Zarakol ile yönetmen Cihan Zarakol'un oğlu Aras Zarakol hakkında, evliliğinden 1.5 yıl sonra 'psikolojik baskı' gördüğü gerekçesiyle önce boşanma davası açtı.







ALKOLLE DEPRESAN İLACI

Muhteşem Yüzyıl Kösem'de Şayeste Hatun'u oynayan Wıdlak, eşinin antidepresan ilaçlarıyla agresif hâle geldiğini iddia etti. "Alkol bağımlılığı olan eşim, antidepresan ilaçlarla alkolü birlikte kullanıyor. Bu durum ise eşimi aşırı agresif ve şiddet eğilimli yapıyor. Sürekli psikolojik şiddet uyguluyor" iddialarında bulundu. Bebeğinin ve kendisinin güvenliği için annesinin evine yerleşmek zorunda kaldığını savunan Widlak, eşinin kendisine hakarete varan onur kırıcı mesajlar gönderdiğine de dilekçesinde yer verdi. Aras Zarakol için mahkemeden 2 aylık önleyici tedbir kararı da aldırdığını hatırlatan oyuncu, bebeği ve kendisi için aylık 10 bin lira tedbir nafakası ile 250 bin lira tazminat istedi. Eşinin bebeğini bile hırpaladığını, hastanede alkol tedavisi gördüğünü ve müşterek çocuğa zarar verdiğini belirtti. Mahkeme, bu iddialar üzerine Zarakol hakkında koruma kararı verdi. Buna rağmen genç oyuncu, eşinin karara uymadığını iddia etti. Bu kez zorlama hapsi verilmesini istedi. Hakim, eldeki delillere göre Zarakol hakkında hapis uygulanmasına yer oldağına karar verdi.





Muhteşem Yüzyıl Kösem'in Şayeste Hatun'u Patrycja Widlak, kocası Aras Zarakol'un hem bebeğine, hem de kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.







ARAS ZARAKOL