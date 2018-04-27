;
Yol Durumu
  1. Otel sahibi çifte FETÖ hapsi
  2. Erdoğan hepimizin adayı

Yeterince konuştu

Yeterince konuştu
'deki Cumhurbaşkanı adaylığı kararsızlığı tüm partiyi etkiledi. ısrarlı bir şekilde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na giderek "Ben çıkayım. Bu işin altından kalkarım" dedi. Ancak "Hayır" yanıtı aldı. İnce yine de gazetecilerle buluşup adaylığı hakkında röportajlar verdi. O röportajlarda ettiği cümleler ise kendi kafa karışıklığını ortaya koydu. Önceki gün bir gazeteye "Ben Gül ve Erdoğan arasında kalsam Erdoğan'a oy veririm!" açıklamasını yaptı. Dün ise "Erdoğan'ın karşısında ikinci tura ben değil de Abdullah Gül kalırsa... Benim desteğim ona olur" dediği ortaya çıktı.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar