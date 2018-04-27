CHP'deki Cumhurbaşkanı adaylığı kararsızlığı tüm partiyi etkiledi. Yalova Milletvekili Muharrem İnce ısrarlı bir şekilde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na giderek "Ben çıkayım. Bu işin altından kalkarım" dedi. Ancak "Hayır" yanıtı aldı. İnce yine de gazetecilerle buluşup adaylığı hakkında röportajlar verdi. O röportajlarda ettiği cümleler ise kendi kafa karışıklığını ortaya koydu. Önceki gün bir gazeteye "Ben Gül ve Erdoğan arasında kalsam Erdoğan'a oy veririm!" açıklamasını yaptı. Dün ise "Erdoğan'ın karşısında ikinci tura ben değil de Abdullah Gül kalırsa... Benim desteğim ona olur" dediği ortaya çıktı.
Yeterince konuştu
Etiketler: CHP , Yalova Milletvekili Muharrem İnce , Yalova , CHP
- 27 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.