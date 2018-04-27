Adana'da yaşayan Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan, geçtiğimiz haftalarda dünyanın düz olduğunu iddia etti. Gezegenimizin yuvarlak olduğunu kanıtlayana ise 50 bin lira vereceğini söyledi. Genç adamın bu sözleri, televizyonda eleştirildi. İddialara göre ünlü televizyon yorumcuları Hakan Ural ve Prof. Dr. Mustafa Karataş, Özkan'a hakaret etti. Dün Adana Adliyesi'ne giden Doğukan Özkan, ikiliyi şikayet etti. Özkan, programlara konuk edildiği halde konuşmasına bile izin verilmediğini ileri sürerek, "Alaycı halde dalga geçtiler. 'İlkokul okudun mu, derneğinizle akıllı adam ilgilenmez' diyerek Prof. Dr. Mustafa Karataş canlı yayında beni rencide edecek şeyler söyledi. Hiç beklemiyordum. Güzel bir ortam düşünürken canlı yayında milyonların huzurunda hem beni hem derneği hem de dernek üyelerini rencide ettiler" diye konuştu. Hakan Ural'ın da kendisine küfrettiğini belirten genç, "'Ben bu adamla konuşursam dayanamam, sinirlenirim' gibisinden sözler ediyordu. Konuşurken bu sinirle, bu esnada ağzından küfür kaçtı" dedi.
Umut dünyası
Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan, televizyon yorumcuları Hakan Ural ve Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın kendisine hakaret ettiğini söyledi. Adliyeye gitti. İkiliyi şikayet etti...
Etiketler: Doğukan Özkan , Hakan Ural , Mustafa Karataş , Adana , düz dünya dernek
- 27 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.