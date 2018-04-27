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Trafikte ölüm takibi

Trafikte ölüm takibi
İstanbul 'de dün trafik tartışması yaşandı. Bir otomobilin sürücüsü, kavga ettiği şoförün aracını takip ederek trafik ışıklarında silahına sarıldı. Ardı ardına tetiğe bastı. Türk Telekom'da görevli Veysel Yıldız ağır yaralandı, yanındaki kadın ise aldığı kurşunlar sonucunda öldü. Saldırgan, kayıplara karıştı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Barış SÖZAL
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