Tosun’un yasak aşkı

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın (27), Türkiye'nin en genç sahtekarı olarak hafızalara kazındı. Yüksek kar vaadiyle binlerce kişiyi 1 milyar 139 milyon lira dolandıran 'tosun' lakaplı dolandırıcının eşini aldattığı Brezilyalı sevgilisi Caroline Elizabeth'in fotoğrafları ortaya çıktı. Mehmet Aydın bir gece kulübünde tanıştığı Caroline Elizabeth ile çeviri programı vasıtasıyla yazışmaya başladı. Bir süre sonra da bu yazışmalar ilişkiye dönüştü. Birlikte tatile de gittiler. Caroline, bir süre sonra Aydın'ın Brezilya'daki bağlantılarından biri haline geldi. Aydın'ın ekibiyle de tanışan Caroline, Mehmet Aydın Brezilya'ya gelmeden önce onun istediği ayarlamaları da yapıyor, çeşitli siparişlerini temin ediyordu. Aydın'ın yakın arkadaşının iddiasına göre Caroline ile ilişkisi ilerleyen Aydın, 'Kadın dediğin böyle olur' diyerek yaptığı yazışmalardan birinin ekran görüntüsünü de kendisine gönderdi. Mehmet Aydın'ın eşi bu yazışmaları görünce araları bozuldu ve boşanma aşamasına geldi. Dubai'den oturum izni alan ve Uruguay vatandaşı olan Aydın'ın nerede olduğu henüz bilinmiyor.