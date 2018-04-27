Tarihi dava

Kültür Bakanlığı, Anadolu kökenli Prehistorik Devre ait "Guennol Yıldız Avcısı" adlı mermer heykelciğin ABD'nin New York eyaletindeki Christie's Müzayede Evi'nde satışa çıkarıldığı öğrenildikten sonra, dava açtı.
60 MİLYON LİRA
New York Eyalet Mahkemesi, 14.5 milyon dolara (60 milyon lira) alıcı bulan heykelciğin satılacağı müzayedenin yürütmesini, 60 günlük süre ile durdurdu. Arkeolog Dr. Rafet Dinç, heykelciğin ait olduğu topraklara geri dönmesi için gerekli dokümanları ve bilimsel bulguları mahkemeye sundu. Anadolu kültür tarihi açısından çok önemli bir eseri, ait oldukları topraklara tekrar kazandırmak için var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Dinç, "Kiliya" tipi grubuna giren bu heykelciklerin büyük bir çoğunluğunun illegal yollarla dünya müzeleri ve özel koleksiyonlara dağıldığını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, New York Times Gazetesi'nde tam sayfa açık mektup yayınlatarak, tarihi eser kaçakçılığına dikkat çekti. Kayıp eserlerin Anadolu'daki köklerine dönmesine yardımcı olan kurum ve kuruluşlara teşekkür edildi.
60 MİLYON LİRA
New York Eyalet Mahkemesi, 14.5 milyon dolara (60 milyon lira) alıcı bulan heykelciğin satılacağı müzayedenin yürütmesini, 60 günlük süre ile durdurdu. Arkeolog Dr. Rafet Dinç, heykelciğin ait olduğu topraklara geri dönmesi için gerekli dokümanları ve bilimsel bulguları mahkemeye sundu. Anadolu kültür tarihi açısından çok önemli bir eseri, ait oldukları topraklara tekrar kazandırmak için var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Dinç, "Kiliya" tipi grubuna giren bu heykelciklerin büyük bir çoğunluğunun illegal yollarla dünya müzeleri ve özel koleksiyonlara dağıldığını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, New York Times Gazetesi'nde tam sayfa açık mektup yayınlatarak, tarihi eser kaçakçılığına dikkat çekti. Kayıp eserlerin Anadolu'daki köklerine dönmesine yardımcı olan kurum ve kuruluşlara teşekkür edildi.
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