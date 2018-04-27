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Sır dolu çifte son

Sır dolu çifte son
İstanbul Silivri'de Mustafa Bozer, evli ve 2 çocuk annesi Şennur Topdemir'in yolunu kesti. İkili tartışmaya başladı. Bozer, kadını önce sırtından daha sonra kafasından vurduktan sonra aynı tabancayla intihar etti. ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ekipler, ikisinin de öldüğünü belirledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Barış SÖZAL
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