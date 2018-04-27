Sır dolu çifte son

İstanbul Silivri'de Mustafa Bozer, evli ve 2 çocuk annesi Şennur Topdemir'in yolunu kesti. İkili tartışmaya başladı. Bozer, kadını önce sırtından daha sonra kafasından vurduktan sonra aynı tabancayla intihar etti. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ekipler, ikisinin de öldüğünü belirledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Barış SÖZAL
Barış SÖZAL
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