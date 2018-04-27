Ankara'da dünyaevine giren Umut Benlikara ile Aycan Turan, evlilik törenlerinin unutulmayacak bir anı olarak hatırlanmasını istedi. Mutlu çift, nikah günü gelinlik ve damatlık yerine, eşofman ve spor ayakkabı giydi. Davetlerin de kendileri gibi giyinmelerini istedi. Konuklara, nikah şekeri yerine düdük ve tohum ikram edildi. Gelin ve damat davetlilere çiçek yerine top atmayı seçti. Davetlilerin şaka yaptıklarını düşünerek tekrar aradığını söyleyen damat Umut Benlikara, "Davetliler şaka yaptığımızı sandı. Ne yazık ki babam takım elbise ile geldi" dedi.
Eşofmanlı nikah!
Etiketler: Ankara , Umut Benlikara
- 27 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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